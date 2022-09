Starček ochutnal svoj prvý cheeseburger až v 86 rokoch: Jeho reakcia je na nezaplatenie

Starček sa celý život vyhýbal rýchlemu občerstveniu. Až vo veku 86 rokov zjedol svoj prvý burger v sieti McDonald’s.

Ako píše The Sun, Michael Miller sa vždy vyhýbal jedlám so sebou a uprednostňoval jedlo uvarené doma. Keď jeho manželka odišla navštíviť rodinu, napokon si predsa len doprial. Dcéra Charlotte ho zobrala do McDonald’s, kde si objednal cheeseburger. „Trvalo niekoľko sekúnd, kým niečo povedal. Dal si veľké sústo, potom sa mu na tvári objavil veľký úsmev a povedal, že to miluje,“ hovorí.

Mliekar na dôchodku Michael vysvetlil, že keď vyrastal, boli len domáce jedlá. Fastfoody jednoducho neboli možnosťou, takže o nich nikdy neuvažoval. „Teraz mám McDonald's rád, pretože som zistil, že burger je naozaj dobrý, má primeranú cenu a bol som celkom prekvapený pohodlnosťou toho všetkého. Užil som si to,“ povedal. Z návštevy McDonald's plánuje urobiť pravidelnú záležitosť.