Dodávky plynu cez Nord Stream 1 sa mali v sobotu obnoviť, ale... Znepokojivé správy z Ruska

Údržba jedinej prevádzkyschopnej turbíny plynovodu Nord Stream 1 odhalila nedostatky.

Do ich odstránenia zostane plynovod mimo prevádzky. Uviedla to ruská plynárenská spoločnosť Gazprom. Nespresnila, kedy by sa dodávky týmto plynovodom mohli obnoviť. Nord Stream 1 prepravuje plyn z Ruska do Nemecka po dne Baltského mora a je hlavnou trasou pre dodávky ruského plynu do Európskej únie.

Rusko už v stredu pre údržbárske práce dodávky plynovodom Nord Stream 1 prerušilo. Podľa pôvodných informácií mala odstávka skončiť v sobotu ráno. Gazprom v piatok ale uviedol, že údržba vykonaná spoločne so zástupcami nemeckej firmy Siemens Energy odhalila únik oleja v kompresorovej stanici Portovaja, takže nie je možné zabezpečiť bezpečnú prevádzku. Dodal, že zaslal šéfovi firmy Siemens Energy list o zistených nedostatkoch a potrebe ich odstránenia.

Situácia okolo dodávok ruského plynu sa skomplikovala, keď Rusko vo februári začalo útok na Ukrajinu a Európska únia v odvete prijala sériu protiruských sankcií. Moskva v júni znížila dodávky plynovodom Nord Stream 1 na 40 percent kapacity a v júli až na 20 percent. Zdôvodnila to problémami s údržbou spôsobenými sankciami. Európska únia však tvrdí, že technické problémy sú len zámienkou a že Moskva používa plyn ako zbraň na presadenie svojich záujmov.

Neistota ohľadom dodávok z Ruska vyvoláva obavy z nedostatku plynu v Európe v zimných mesiacoch. To viedlo k výraznému nárastu európskych cien plynu aj elektriny. Európska únia teraz zvažuje rôzne opatrenia v snahe obmedziť rast nákladov na energie, ktorý má negatívne dopady na unijnú ekonomiku.