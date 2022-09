Rybár prežil potopenie člna: 11 dní bojoval o život v mrazničke! Na brehu čelil ďalšiemu trápeniu

Ernest Hemingway napísal slávne dielo Starec a more. Brazílsky rybár Romualdo Macedo Rodrigues teraz môže napísať pokračovanie Starec, more a mraznička. V nej totiž strávil 11 dní v oceáne, kým ho zachránili.

Romualdo sa koncom júla vydal na more zo severnej Brazílie v 7-metrovom drevenom člne. Plánoval sa vrátiť o pár dní, no nakoniec sa dostal domov až o štyri týždne. Jeho loďka sa totiž na mori začala potápať. Romualdo nevedel plávať a jediné, čo mu napadlo, bolo hodiť do mora mraziaci box, ktorý mal na palube, a skočiť doň.

V kovovej škatuli strávil 11 dní. Za ten čas ho vlny unášali 450 km. Bál sa žralokov, ktoré zo zvedavosti krúžili okolo čudného predmetu. Najviac ho však trápili smäd, hlad a páliace slnko, pre ktoré takmer prestal vidieť. Svoju mrazničku však nazval Boh, pretože ho akoby zázrakom zachránila. Po 11 dňoch totiž biely spotrebič zbadala v mori iná rybárska loď. Keď prišli bližšie, uvideli v nej nešťastného Romualda. Ten z posledných síl volal o pomoc. Vytiahli ho na palubu a dali mu vodu a kašu.

To však nebol koniec trápenia brazílskeho rybára. Keď ho doviezli na breh, ocitol sa v Suriname, kde ho polícia strčila na 16 dní do basy ako ilegálneho migranta. Až keď sa preukázala jeho identita, mohol sa konečne vrátiť domov.