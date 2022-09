Svetom sa šíri nový trend: Spustila sa vlna kritiky! Hrozí smrť tradičnému umeniu?

Koniec skutočného umenia? Vo svete raketovo rastie trend obrazov, ktoré virtuálne namaľuje umelá inteligencia podľa slov, ktoré jej užívatelia zadajú. Jeden taký obraz nedávno aj vyhral v umeleckej súťaži v USA.

Na súťaži v Colorade bola aj kategória digitálneho umenia. Malo ísť o diela, ktoré umelci vytvorili v grafických počítačových programoch. Zvíťazil John Allen, ktorý však obraz nevytvoril. Celý ho namaľovala umelá inteligencia – pravda, podľa jeho pokynov.

On ho iba vytlačil na plátno. Správa o Allenovom úspechu v súťaži sa stala virálnou, väčšina ľudí ho však kritizuje. „Práve sledujeme, ako sa nám smrť umeleckých schopností odvíja pred očami,“ napísal na to jeden z užívateľov sociálnych sietí. Samotný Allen sa bráni a tvrdí, že kritici nevidia jeho ľudský vklad. „Vytvoril som stovky obrazov a neustále som ich upravoval podľa svojich predstáv,“ opisuje celý proces.

Ako to funguje

- Na vytváranie obrazov existuje množstvo aplikácií dostupných na internete. Väčšina je však spoplatnená, nanajvýš poskytujú obmedzenú možnosť vyskúšať si to. Funguje to tak, že zadáte kľúčové slová a vyberiete štýl a techniku, akou by mal obraz vzniknúť. Ak nie ste s výsledkom spokojní, môžete ho skúsiť ďalej upravovať - kým sa vám neminie kredit.