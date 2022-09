Obavy Američanov sa naplnili: Krajina vyzýva Čínu, aby prebrala zodpovednosť za genocídu

Biely dom vo štvrtok vyzval Čínu, aby skoncovala s krutosťami voči Ujgurom a umožnila prístup do oblasti Sin-ťiang, kde táto menšina žije. Biely dom tak reagoval na správu vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletovej, podľa ktorej vyšetrovatelia situácie v Sin-ťiangu získali dôkazy o mučení.

Správu uvítal šéf americkej diplomacie Antony Blinken a požaduje, aby Peking niesol za "genocídu" zodpovednosť. Podľa správy sa čínske úrady dopustili v rokoch 2017-2019 závažných porušení práv príslušníkov menšiny Ujgurov a ďalších moslimských menšín v Sin-ťiangu a získané dôkazy môžu svedčiť o spáchaní zločinov proti ľudskosti.

Hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierre povedala, že USA správu uvítali. "Vyzveme Čínu, aby tie krutosti okamžite zastavila," povedala. USA budú tiež požadovať nezávislé vyšetrovanie a zabezpečenie prístupu do Sin-ťiangu. Podľa Blinkena musí byť Čína pohnaná na zodpovednosť. "Tá správa posilňuje a potvrdzuje naše vážne obavy, že sa čínske úrady dopúšťajú na moslimskej ujgurskej menšine genocídy a zločinov proti ľudskosti," povedal Blinken.

USA budú podľa neho naďalej požadovať, aby za to čínske úrady niesli zodpovednosť. "Vyzývame ich, aby prepustili nespravodlivo zadržiavaných a aby umožnili nezávislým vyšetrovateľom prístup do Sin-ťiangu, do Tibetu a naprieč Čínou," žiadal šéf americkej diplomacie.

Počínanie Číny na základe vydanej správy odsúdila Európska únia, a vyjadrilo sa k nej niekoľko krajín aj generálny tajomník OSN António Guterres. Podľa Číny je správa založená na klamstve a dezinformácii.