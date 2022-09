Mama si zarába na OnlyFans: Peniaze jej nechýbajú, no v živote zažíva hotové peklo

Lucy Banksovú niekoľkokrát nahlásili na polícii, do domu jej hodili tehlu a znášala nenávistné násilie od nespočetného množstva ľudí. Mama dvoch detí si dokonca musela legálne zmeniť meno a podať viacero obmedzujúcich príkazov.

Dôvodom nie je pestrá zločinecká minulosť. V skutočnosti sa nikdy v živote nedopustila zločinu a žije úplne neškodne v Perthe so svojimi dvoma synmi. Niektorí členovia komunity však majú obrovský problém s jej prácou. Lucy totiž tvorí obsah na „stránke pre dospelých“ OnlyFans, píše New York Post. Ľudia zašli tak ďaleko, až ju nepravdivo obvinili z toho, že svoje deti vystavuje sexuálnej práci.

32-ročná žena je už tri roky finančne nezávislá vďaka úspešnému podnikaniu, ktoré jej umožnilo zaplatiť si súkromné ​​vzdelanie, dom, auto a investičnú nehnuteľnosť. Napriek jej neuveriteľnému úspechu sa niektorí jednotlivci naďalej snažili dokázať, že nejakým spôsobom vystavuje svoje deti nebezpečenstvu.

Policajný dôstojník ju nedávno informoval, že bola päťkrát nahlásená útvarom na ochranu detí aj polícii. „Bol som naozaj nahnevaná. Bolo to pre mňa naozaj trápne. Som výnimočná matka a všetko, čo robím, robím preto, aby boli moje deti v bezpečí,“ povedala. Dôstojník ju však uistil, že v hľadáčiku polície nie je a všetky návrhy boli zamietnuté, pretože neboli podložené dôkazmi.

Internetoví trollovia sa dozvedeli, kde žije a jedného dňa na svojom dvore objavila tehlu s vyrytým slovom „ku*va“. „To to posunulo na novú úroveň a po niekoľkých týždňoch sme sa presťahovali. Ľudia ma môžu nenávidieť, koľko chcú, to nie je problém. Ale očividne to bol niekto, kto vie, kde žijem,“ hovorí zdesene.

Meno Lucy Banksová je jej pracovné a svoje zákonné meno si zmenila, aby bolo pre ľudí ťažšie ohrozovať jej bezpečnosť a bezpečnosť jej detí. Svojmu podnikaniu však zostala verná. „Táto práca znamená, že môžem dať svoje deti do súkromných škôl úplne sama, kúpila som nám dom a kúpila som auto. Ak ma za to niektorí ľudia nemajú radi, je to v poriadku,“ vysvetlila.

Možnosť vytvárať obsah z ľubovoľného miesta a kedykoľvek znamená, že si užíva luxus, ktorý mnohí iní rodičia nemôžu. Nikdy nevynechala vyzdvihnutie detí zo školy alebo šport a svoje deti môže vziať na dlhšie dovolenky do zahraničia, kedykoľvek sa im to páči. „Ľudia, ktorí robia OnlyFans, nehľadajú pozornosť ani peniaze. Mnohí z nás chcú len to najlepšie pre svoje rodiny,“ uzavrela Lucy.