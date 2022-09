Párik si nakrúca sexuálne hry, užijú si aj 9 ráz za deň: Neuveriteľné, koľko im to vynáša!

Tyler Thompson a Erin Sanaghanová z britského Doncasteru si založili účet na platforme pre dospelých po tom, čo im iný pár povedal, koľko na tom zarába. Rozhodli sa nakrúcať svoje sexuálne vyčíňanie.

Tyler a Erin sa stali závislými na vytváraní sexi videí, píše Daily Mirror. Stránka OnlyFans im zarobí 5-tisíc libier (cca 5 700 eur) mesačne. Zo svojho domova uverejňujú príspevky päťkrát denne a získali si 15-tisíc fanúšikov. „Je to pre nás len zábava a skvelá šanca experimentovať. Nečakali sme, že budeme takí populárni, ale ľudia nás oboch milujú,“ povedala 19-ročná Erin, ktorá pracuje ako sociálna pracovníčka.

23-ročný murár Tyler priznal, že rodina ich popularitu nezobrala najlepšie. „Myslím, že pre moju mamu to bolo šokujúce, pretože si vždy myslela, že som anjel. Ale každý má predsa sex. A peniaze navyše zabezpečia, že sú naše účty pokryté,“ vysvetlil. „Môj otec nebol šťastný, ale moja mama si na to zvykla. Povedala, že je to v poriadku, pokiaľ sa bavíme,“ dodala Erin. A ako sami povedali, baví ich to veľmi, pretože sex niekedy majú aj deväťkrát za deň.