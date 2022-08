Špinavé tajomstvo vysoko postaveného riaditeľa: Otrasné, čo spravil modelke v spánku!

Po šokujúcich správach odstúpil z čela spoločnosti Gravity Payments generálny riaditeľ Dan Price. Jeho priateľka a modelka ho obvinila zo znásilnenia.

Price, ktorý sa dostal na titulky medzinárodných novín po tom, čo znížil svoj vlastný plat na 70-tisíc dolárov a zároveň zvýšil minimálnu mzdu v spoločnosti, odstúpil z funkcie generálneho riaditeľa. Ako píše New York Post, rezignácia prišla krátko po tom, ako ho kontaktovali so žiadosťou o odpoveď na obvinenie zo znásilnenia.

Modelka a umelkyňa Kacie Margisová pre New York Times povedala, že s Priceom spolu chodili asi tri mesiace, keď došlo k údajnému znásilneniu počas výletu do Palm Springs. Kacie mal vyhnať z ich hotelovej izby na celé hodiny, aby si mohol zavolať, napriek tomu, že mala na sebe len bikiny a prikrývku. Neskôr sa vraj nahneval, keď odmietla jeho pokus pobozkať ju.

„Povedal, že je také ťažké byť ním kvôli jeho inteligencii,“ hovorí Kacie. Po hádke sa vrátila do hotelovej izby. Price sa s ňou pokúšal mať sex, ale odmietla ho. Polícii neskôr povedala, že keď zaspávala, cítila, ako do nej prenikol. Podľa New York Times sa obávala, že ak sa ho pokúsi zastaviť, tak ju zabije.

„Práve si ma znásilnil?,“ spýtala sa ho. Price to však poprel. Keď ho New York Times kontaktoval ohľadom obvinenia zo znásilnenia, opäť poprel akékoľvek previnenie. „Nikdy som nikoho fyzicky ani sexuálne nezneužíval,“ tvrdil. Post sa obrátil na Gravity Payments so žiadosťou o komentár, na čo Price odstúpil. „Mojou prioritou č. 1 je, aby naši zamestnanci pracovali pre najlepšiu spoločnosť na svete, ale moja prítomnosť sa tu stala rozptýlením,“ povedal.

„Musím sa vzdať týchto povinností, aby som sa mohol naplno sústrediť na boj proti falošným obvineniam vzneseným proti mne. Neodchádzam nikam,“ dodal. Price si na sociálnych médiách vybudoval obrovské množstvo fanúšikov a zároveň propagoval práva pracovníkov. Obľúbený šéf však čelí viacerým obvineniam. Začiatkom tohto roka ho obvinili z prečinu ublíženia na zdraví a bezohľadnej jazdy.