Mrazivý prípad z Česka: Matka zabila svoje novorodené dieťatko! Hrozné, ako chlapčeka pripravila o život

Krajský súd v Plzni dnes odsúdil na 16 rokov väzenia 27-ročnú ženu z Kraslíc na Sokolovsku za vraždu jej novorodeného dieťaťa.

Trest si odpyká v miernejšej väznici s ostrahou. Matka troch detí priznala, že vlani v júli po utajovanom tehotenstve porodila doma do vani napustenej vodou životaschopného chlapca a nechala ho vo vode utopiť. Rozsudok nie je právoplatný.

Žena, ktorá má podľa obžaloby už jednu dcéru a dvoch chlapcov, podľa obžaloby tehotenstvo celý čas dôsledne tajila, o vražde očakávaného dieťaťa sa niekoľko dní pred pôrodom definitívne rozhodla. Keď ho porodila a nechala utopiť sa vo vani, až potom zavolala svojho priateľa a predstierala, že sa dieťa už narodilo mŕtve, povedal prokurátor. Pri podaní obžaloby pre ňu navrhoval trest 17 rokov väzenia, keď priznala vinu, navrhol súdu uloženie 15-ročného väzenia. Za žalovaný skutok žene hrozil až výnimočný trest, teda až doživotie.

"Chcela by som povedať, že ma to všetko mrzí, mohla som to urobiť inak. Vlastne ani neviem, sama seba nepoznám. Som človek, ktorý deti miluje a vôbec sa nepoznám. Nikdy v živote by som to neurobila, "povedala v slzách na súde. K usmrteniu dieťaťa jej podľa jej slov viedol nedobrý vzťah s partnerom, mali aj finančné problémy.