Pre toto by ste si v lietadle nemali objednávať obľúbený nápoj: Letušky to doslova neznášajú!

Letuška prezradila, prečo je diétna cola asi najmenej obľúbenou položkou v ponuke nápojového lístka. Čím je táto verzia coly počas letu iná ako tá bežná?

Ako informuje denník Daily Mail, hosteska leteckej spoločnosti so sídlom v USA objasnila, prečo všetky letušky neobľubujú podávanie coly, ktorá je označovaná ako diétna. Podľa tejto ženy je to jedna z najfrustrujúcejších objednávok, o aké si môžete ako cestujúci zažiadať. Všetko práve pre spôsob, akým ju musia podávať.

V jednom videu na sociálnej sieti TikTok letuška ukazuje rozdiel medzi obyčajnou colou a tou s označením diétna. Žena menom Ariel Cisneros natočila, ako vedľa seba nalieva tieto dva druhy sladeného nápoja, pričom už pri nalievaní je zreteľné, že nejde o úplne totožné produkty. „To je dôvod, prečo letušky nenávidia podávať diétnu kolu v lietadle... nalievanie trvá príliš dlho,“ uviedla vo videu.

Keďže letušky majú na starosti veľké množstvo pasažierov, priznala, že problémom je to, že nalievanie diétnej cóly, ktorá až priveľmi šumí, trvá o značnú chvíľu dlhšie. Množstvo komentujúcich bolo prekvapených, keď sa dozvedeli, že diétna cola šumí viac ako tá obyčajná, zatiaľ čo ostatní nechápali, prečo by to mal byť nejaký problém.

Dôvod, prečo ale diétna cola šumí viac ako tá bežná, je obsah cukru. Cukor zvyšuje viskozitu a povrchové napätie, čo umožňuje bežnej cole vytvárať väčšie bubliny, ktoré sú slabšie a praskajú rýchlejšie. Diétna cola zasa tvorí menšie a silnejšie bublinky, ktoré praskajú oveľa pomalšie.