Chlapček našiel počas hry na dvore desivý objav: Keď to zbadala mama, okamžite zavolala políciu

Nevinné naháňanie sa za bublinami skončilo strašným objavom. Chlapec z Georgie našiel to, čo nikto nečakal.

Ako informuje portál New York Post, malý chlapec menom Ethan Moore sa spolu s mamou hral na dvore ich rodinného domu. Chlapec sa v jednej chvíli rozbehol za bublinami a pri plote domu z ničoho nič zastavil. „Išla som tam a povedala som: ‚Čo vidíš, kamoš?‘ a on ukázal a povedal: ‚Nohy‘,“ uviedla matka Brittany Moore. „Dobre, kamoš, môžeš to povedať ešte raz? Čo si povedal?‘ A on povedal: ‚Nohy‘,“ dodala vystrašene.

Chlapcova matka však zažila najväčšie prekvapene vo chvíli, keď zistila, že chlapec si vôbec nevymýšľa. V momente, kedy sa skrčila do výšky svojho syna, takisto uvidela pár ľudských nôh. „Ak sa dostanete na jeho úroveň a pozriete sa z nej, môžete vidieť niektoré zlomené palice, a to je miesto, kde ležala,“ upresnila matka dvoch detí s tým, že vtedy ani ona sama nevedela, čo robiť.