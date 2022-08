Žena dostala trest 45 rokov väzenia: Budete si ťukať na čelo, keď zistíte dôvod

Na 45 rokov väzenia odsúdili v Saudskej Arábii ženu za uverejňovanie príspevkov na sociálnych sieťach. TASR správu prevzala v utorok z agentúry Reuters.

Núra bint Saíd al-Kahtání bola špecializovaným trestným súdom "pravdepodobne v priebehu minulého týždňa" odsúdená za trestný čin "používania internetu na rozvrátenie (saudskej) sociálnej štruktúry" a "porušovania verejného poriadku používaním sociálnych sietí", uviedla ľudskoprávna organizácia DAWN (Democracy for the Arab World Now) so sídlom vo Washingtone s odvolaním sa na súdne spisy.

Saudskoarabský vládny mediálny úrad nereagoval na žiadosť agentúry Reuters o vyjadrenie. Organizácia DAWN sa zameriava na prípady porušovania ľudských práv v autokratických režimoch Perzského zálivu. O žene alebo o tom, aké príspevky zdieľala na sociálnych sieťach, sa vie len málo a preto DAWN pokračuje vo vyšetrovaní jej prípadu.

Niekoľko týždňov pred týmto rozsudkom saudskoarabská justícia potrestala na 34 rokov za mrežami vysokoškolskú študentku a matku dvoch detí Salmu Šihábovú za to, že mala účet na sociálnej sieti Twitter, kde sledovala a zdieľala príspevky aktivistov a disidentov.

Prípady oboch žien podľa Reuters potvrdzujú tvrdý postup, ktorý zaviedol faktický vládca monarchie bohatej na ropu, korunný princ Muhammad bin Salmán, proti svojim odporcom.

Vzťahy medzi Saudskou Arábiou a Spojenými štátmi komplikuje napätie kvôli dodržiavaniu ľudských práv - vrátane práv žien a vraždy novinára Džamála Chášukdžího na saudskoarabskom konzuláte v tureckom Istanbule v roku 2018.