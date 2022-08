Litva dokončila plot na hraniciach s Bieloruskom, rozhodné slová premiérky: Plán je jasný

Litva dokončila na hraniciach s Bieloruskom stavbu štyri metre vysokej bariéry z ostnatého drôtu, ktorý má zastaviť prílev nelegálnych prisťahovalcov. Podľa agentúry AFP o tom v pondelok informovala litovská premiérka Ingrida Šimonyté.

Bariéra vedie pozdĺž približne 550 kilometrov spoločnej hranice, ktorá je celkovo dlhá okolo 700 kilometrov. Šimonyté povedala, že je "technicky nemožné" postaviť bariéru pozdĺž celej hranice, keďže prechádza aj jazerami, riekami a močiarmi.

Nelegálna migrácia do Litvy tento rok prudko vzrástla. Hranicu z Bieloruska do Litvy prekročilo doteraz okolo 4200 ľudí, prevažne z Blízkeho východu a Afriky. Litovská vláda obviňuje z posielania migrantov k hraniciam Bielorusko a jeho spojenca Rusko a považuje to za súčasť "hybridnej" vojny. Vláda v Minsku toto obvinenie odmieta.

Šimonyté v pondelok avizovala, že jej vláda bude pokračovať v prísnej imigračnej politike a preskúma možnosť jej legálneho zachovania bez zavedenia výnimočného stavu.

Kabinet vo Vilniuse bol kritizovaný za nezákonné odmietanie žiadateľov o azyl. V sobotu litovská pohraničná stráž nevpustila z Bieloruska 125 migrantov, najviac od začiatku roka.

Koncom júna dokončilo bariéru na hraniciach s Bieloruskom aj Poľsko. Tamojšia vláda tiež zmenila zákon a umožnila vytláčanie migrantov späť do Bieloruska. Tieto takzvané pushbacky sú podľa medzinárodného práva nezákonné, pretože používajú silu, aby zabránili ľuďom požiadať o azyl.