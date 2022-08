Ohnivý prísľub Olafa Scholza: Nemecko bude podporovať Ukrajinu tak dlho, ako bude treba

Nemecký kancelár Olaf Scholz hovoril v pondelok počas príhovoru na Univerzite Karlovej v Prahe o výzvach, ktoré stoja pred Európou v súvislosti s ruskou vojenskou inváziou na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA, Reuters a AFP.

"Znova si kladieme otázku, kadiaľ pôjde v budúcnosti deliaca čiara medzi slobodnou Európou a neoimperialistickou autokraciou," uviedol Scholz. "Hovorím o tom historickom medzníku, ktorý nastal vo februári po ruskej invázii na Ukrajinu... Tento brutálny útok na Ukrajinu je tiež útokom na európsky bezpečnostný poriadok... Dnes je na nás, aby sme ďalej rozvíjali prísľub mieru," pokračoval nemecký kancelár.

Scholz vyzval členské krajiny EÚ, aby vo svetle ruskej invázie na Ukrajinu "vyriešili staré konflikty a našli nové riešenia". Spojenci by podľa kancelára mali koordinovať "dlhodobú a spoľahlivú deľbu práce" v súvislosti s pomáhaním Ukrajine. Prisľúbil pritom, že Berlín bude podporovať Kyjev tak dlho, ako bude treba.

Nemecký kancelár si pritom vie "predstaviť, že by Nemecko na seba prevzalo špeciálnu zodpovednosť pri budovaní ukrajinského delostrelectva a schopností vzdušnej obrany". Počas svojho príhovoru Scholz takisto oznámil plány na usporiadanie konferencie pre obnovu Ukrajiny. Obnovu tejto vojnou zasiahnutej krajiny pritom označil za "rozsiahli záväzok, na ktorého splnení budú pracovať celé generácie".

"Sústredíme sa na to na odbornej konferencii, na ktorú sme ja a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pozvali Ukrajinu a jej partnerov z celého sveta, aby sa na nej zúčastnili 25. októbra v Berlíne," oznámil Scholz.

Zároveň tiež oznámil plány na nové investície do nemeckej vzdušnej obrany, pretože Európa má podľa neho v tejto oblasti čo doháňať. "Nemecko bude od samého začiatku projektovať budúcnosť vzdušnej obrany tak, aby do nej mohli byť zapojení aj naši európski partneri, ak si to budú želať," uviedol Scholz s tým, že spoločná európska vzdušná obrana bude účinnejšia, menej finančne nákladná a výhodnejšia pre európsku bezpečnosť než celok.