Nemecký kancelár podporuje väčšinové rozhodovanie v EÚ: Ukončenie veta umožní Európe rásť

Nemecký kancelár Olaf Scholz v pondelok uviedol, že podporuje postupné zavedenie väčšinového rozhodovania v Európskej únii namiesto súčasného jednomyseľného.

V prejave na pôde Karlovej univerzity v Prahe tiež podporil rozšírenie EÚ o súčasné kandidátske krajiny, no tiež vytvorenie nového širšieho európskeho fóra pre partnerov mimo Únie. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP, DPA a Reuters. "Navrhol som postupný prechod na väčšinové hlasovanie v spoločnej zahraničnej politike, ale aj v iných oblastiach ako daňová politika," povedal Scholz v prejave s názvom "Európa je naša budúcnosť", v ktorom predstavil svoju víziu pre EÚ.

Ukončenie veta jednotlivých členských krajín EÚ v niektorých oblastiach by podľa neho zrýchlilo rozhodovací proces v rozšírenej Únii, v ktorej budú s jej veľkosťou rásť aj rozpory – a tým aj možnosť, že jeden člen bude blokovať spoločné napredovanie. "Musíme oveľa silnejšie využiť silu našej jednotnej Európy... Európa je naša budúcnosť. A táto budúcnosť je v našich rukách," vyhlásil.

Kancelár tiež potvrdil, že Nemecko podporuje rozširovanie EÚ a vstup šiestich krajín západného Balkánu, Moldavska, Ukrajiny a časom aj Gruzínska do Únie. "Ich vstup do EÚ je v našom záujme," citovala ho agentúra AFP. Scholz podporuje aj návrh francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona na nové "európske politické spoločenstvo", ktoré by umožnilo užší dialóg s partnermi mimo Únie.

Podľa kancelára totiž v súčasnosti chýba fórum, na ktorom by lídri členských krajín mohli pravidelne, raz alebo dvakrát za rok, hovoriť s predstaviteľmi partnerských štátov o kľúčových témach týkajúcich sa celého kontinentu. Scholz konkrétne spomenul oblasti bezpečnosti, energetiky či klímy.

Nová platforma by nebola alternatívou pre proces rozširovania EÚ, zdôraznil šéf spolkovej vlády. Myšlienka takéhoto spoločenstva pochádza od Macrona, ktorý ju odôvodnil snahou zlepšiť spoluprácu v strategických otázkach s partnermi, ktorí v dohľadnom čase nebudú prijatí do EÚ alebo do Únie vôbec vstúpiť nechcú, pripomenula DPA.