Žena si v tele pestovala vážne ochorenie: Život jej zachránil obľúbený kozmetický produkt

45-ročná Vicky Pophamová chcela pred svojimi narodeninami v júni 2020 vyzerať dobre. Použila bronzujúci produkt, ktorý jej zachránil život.

Fotogaléria 14 fotiek v galérii

Ako vysvetľuje The Sun, keď si Vicky natierala penu cez pravý prsník, objavila na ňom tvrdú hrčku. Ukázalo sa, šlo o rakovinu prsníka. „Viem, že opaľovať si prsníky znie smiešne, no vďaka bohu, že som to urobila. Inak by som o hrčke nevedela,“ povedala. Okamžite kontaktovala svojho lekára a už popoludní k nemu šla.

„Myslela som si, že to súvisí s mojimi menštruáciami. Išla som k lekárovi s tým, že to bude v poriadku, bude to len niečo spojené s mojimi hormónmi,“ spomínala. Lekár ju poslal na ďalšie vyšetrenia. Po dvoch mamografiách, biopsii a skenovaní lekári objavili karcinóm 3. stupňa skrývajúci sa za hrčkou hustého tkaniva, ktorú Vicky nahmatala.