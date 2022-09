Sophia stretla svojho priateľa ako slepá: Prvé slová krásky po návrate zraku dostali mladíka do kolien

Hovorí sa, že krása je v oku pozorovateľa. Pre jeden mladý pár má však toto príslovie úplne iný význam.

Sophia Corahová stratila zrak vo veku 18 rokov. V máji 2017 sa náhle prebudila so slabým zrakom a v auguste toho roku oslepla. Tínedžerke neskôr diagnostikovali keratokonus, informuje New York Post. K tomuto stavu dochádza, keď sa číry, kupolovitý predný povrch oka stenčuje a postupne vystupuje smerom von do kužeľovitého tvaru. „Najskôr som si myslela, že je to alergický záchvat alebo čo,“ povedala dnes už 24-ročná žena.

„Uvedomila som si, že strácam zrak, keď som nemohla čítať noviny. Bolo to strašidelné. Myslím, že som preplakala asi pol roka,“ spomínala. Sophia napriek svojmu stavu navštevovala Adams State University v Colorade, kde študovala psychológiu. Tam stretla Christiana Coraha. Dvojica bola spočiatku blízkymi priateľmi, dokonca spolu skúmali keratokonus a objavili operáciu, ktorá by Sophii mohla pomôcť znovu získať zrak.

Za päť týždňov sa jej podarilo vyzbierať takmer 20-tisíc dolárov na viaceré procedúry. V októbri 2018 podstúpila operáciu rohovky a v auguste 2019 sa jej zrak úplne vrátil. „Moje videnie sa pomaly začalo vracať, ale bolo to veľmi pomalé. Začala som nosiť sklerálne kontaktné šošovky, čo znamenalo, že som videla, ale bolo to veľmi intenzívne. Spočiatku som ich mohla nosiť len niekoľko hodín,“ vysvetlila.