Misia do USA sa nekoná: Najväčšia vojenská loď Veľkej Británie sa pokazila

Najväčšia vojenská loď Spojeného kráľovstva mala poruchu pri južnom pobreží krajiny krátko po tom, ako vyplávala na "významnú" výcvikovú misiu do Spojených štátov. Informovala o tom v noci na pondelok televízia Sky News, od ktorej TASR správu prevzala.

Na plavidle HMS Prince of Wales, jednej z dvoch lietadlových lodí Kráľovského námorníctva, došlo podľa armádneho hovorcu k "mechanickému problému". Bližšie podrobnosti oficiálne neoznámili.

Loď za tri miliardy libier, ktorú uviedli do plnej prevádzky len minulý rok, je podľa britských médií zakotvená juhovýchodne od ostrova Wight. O záležitosti informoval ako prvý portál UK Defence Journal, ktorý sa odvolával na nepotvrdené správy o poškodení hriadeľa lodnej skrutky.

HMS Prince of Wales suffers technical issue after sailing from Portsmouthhttps://t.co/PwP4QnsHHw pic.twitter.com/8WIuOdWdar — Navy Lookout (@NavyLookout) August 28, 2022

Loď vyplávala z neďalekého prístavu Portsmouth v sobotu na misiu, ktorá má podľa Kráľovského námorníctva "formovať budúcnosť operácií stíhačiek stealth a dronov pri pobreží Severnej Ameriky a v Karibiku".

HMS Prince of Wales má naplánované návštevy New Yorku, kanadského Halifaxu a Karibiku a nácvik operácií so stíhačkami F-35 piatej generácie, ako aj bezpilotnými lietadlami.