Johnson si kopol do Putina: Za energetickú krízu môže on, páči sa mu to! Chce, aby sme ohli chrbty

Britský premiér Boris Johnson priznal v nedeľníku The Mail on Sunday, že obyvatelia Británie túto zimu "zaplačú" nad účtami za energie. Obvinil tiež ruského prezidenta Vladimira Putina zo zhoršovania energetickej krízy.

TASR o tom informuje na základe správy televízie Sky News. Odchádzajúci britský premiér vo svojom komentári uviedol, že ruskému prezidentovi sa "páči", že ceny energií stúpajú.

"Bola to Putinova invázia, ktorá vystrašila energetický trh. Je to ruská vojna, ktorá vychádza britských spotrebiteľov draho. To je dôvod, pre ktorý sa účty za energie zdvojnásobili. Obávam sa, že Putin to vie a páči sa mu to. Chce, aby sme ohli chrbty," uviedol Johnson.

Šéf Kremľa podľa britského premiéra verí, že "mäkkí" európski politici uvoľnia sankcie a keď príde zima, "budú prosíkať o ruskú ropu a plyn". Johnson však možnosť prestať podporovať Ukrajinu označil za "absolútne šialenstvo", pričom trval na tom, že Putinova pozícia je s každým mesiacom, ktorý ubehne od začiatku invázie, slabšia.

Odchádzajúci britský premiér varoval, že nasledujúce zimné mesiace budú pre obyvateľov Británie "veľmi ťažké", no trval na tom, že budúcnosť jeho krajiny "bude zlatá".