Tragická nehoda v Holandsku má už šesť mŕtvych: Nákladné auto to vpálilo do ľudí na párty

O novej bilancii tragickej nehody informovala v nedeľu agentúra AP s odvolaním sa na hovorkyňu tamojšej polície Mirjam Boersovú. Zo zapríčinenia nehody je podozrivý vodič vozidla, 46-ročný muž španielskej národnosti, spresnila hovorkyňa s tým, že v čase havárie šofér nebol pod vplyvom alkoholu.

K incidentu došlo približne 30 kilometrov južne od mesta Rotterdam okolo 19.00 h. "V istom okamihu vozidlo zišlo z cesty a vrazilo do (ľudí na) párty," uviedla ešte v deň nehody pre lokálnu stanicu NOS Rijnmond hovorkyňa polície Elianne Mastwijková.

🚨#BREAKING: A truck has driven in to a crowd in Nieuw-Beijerland in the #Netherlands . Several people were trapped under the truck. The rescue is in full swing. pic.twitter.com/4dxDM8VZOf