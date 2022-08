Moldavská prezidentka odsúdila ruskú inváziu, krajina však žije v strachu: Chystá sa na jedno

Moldavská prezidentka Maia Sanduová v sobotnom prejave pri príležitosti 31. výročia nezávislosti svojej krajiny odsúdila ruskú inváziu na Ukrajinu a apelovala na vstup Moldavska do Európskej únie.

TASR správu prevzala z webovej stránky stanice Rádia Slobodná Európa. "Nespravodlivá vojna Ruska voči Ukrajine nám jasne ukazuje cenu slobody," vyhlásila Sanduová pre davom ľudí zhromaždených na námestí v hlavnom meste Kišiňov. "Vojna sa skončí a my sa z týchto kríz dostaneme silnejší, odolnejší," povedala po boku premiérky Natalie Gavrilitaovej a predsedu parlamentu Igora Grosua.

Odkedy Moskva spustila na Ukrajine 24. februára nevyprovokovanú vojenskú ofenzívu, prijalo Moldavsko stovky tisíc ukrajinských utečencov. Európska únia Moldavsku, ako aj Ukrajine v júni udelila štatút kandidátskych krajín.

Rusko má v moldavskom separatistickom regióne Podnestersko umiestnených okolo 1500 svojich vojakov. V uplynulých mesiacoch tamojší separatisti obviňovali Kyjev zo streľby, explózií či prenikaním do oblasti dronmi. Tieto obvinenia vyvolali obavy, že Moldavsko by mohlo byť vtiahnuté do konfliktu na Ukrajine.

Moldavský parlament 28. júla zahlasoval za predĺženie výnimočného stavu o 60 dní. Tento krok nadobudol účinnosť 8. augusta a potrvá do 8. októbra. K opatreniu prišlo po tom, čo vláda uviedla, že naďalej potrebuje špeciálne právomoci čo sa týka následkov ruskej invázie na Ukrajinu. Gavrilitaová poslancom povedala, že ešte vždy pretrváva pre Moldavsko hrozba ohľadom energií a bezpečnosti na hraniciach a je nutné tiež riadiť prílev utečencov.