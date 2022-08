Žena čakala na termín k zubárovi 2 roky: Šialené, k tomu ju zúfalosť dohnala

Zúfalá žena bola prinútená vytrhnúť si vlastné zuby. K zubárovi sa totiž nedokázala objednať až 2 roky! A neskúšala to len u jedného lekára.

52-ročná Layla Waters údajne kontaktovala každého zubára v okruhu 100 kilometrov od jej domu. Napriek naliehaniu a prosbám ju každý zubár odmietol. Pekelné utrpenie sa začalo v marci 2020. Vtedy sa jej uvoľnil prvý zub, kvôli infekcii. Bolesť bola čím ďalej horšia, a tak sa rozhodla vyhľadať odbornú pomoc.

Portálu The Sun prezradila: „Zakaždým, keď som zavolala zubárovi, aby som sa objednala, skončilo to odmietnutím." Zubárov údajne bolo nedostatok a každý tvrdil, že pre nového pacienta už jednoducho nemá miesto ani čas.

Bolesť začínala byť pre Laylu až taká neznesiteľná, že musela zakročiť. Uchýlila sa tak k nepredstaviteľnému. Okolo zubu si omotala kus kuchynskej utierky a sama sa ho pokúšala vytrhnúť. Zub sa spočiatku ani nepohol. Stálo ju to až 3 mučivé pokusy, kým zub povolil. Domáce trhanie zubu Layle prinieslo namiesto úľavy viac ťažkostí. Niekoľko dní musela stráviť s obrovskými bolesťami v posteli.

Layla sa pomaly spamätávala z domáceho zákroku, no infekcia ju stále neopustila. Dokonca sa rozšírila a ozval sa ďalší zub. Stalo sa tak len dva mesiace po tom prvom. Layla u zubárov opäť nepochodila, a tak znova siahla po kuchynskej utierke. Úspešne sa jej podarilo odstrániť aj druhý zub. Tým to však nekončí. Nechcený hetrik zvŕšila tohto roku vo februári.

Layla si tak svojpomocne musela odstrániť až 3 zuby. Za takmer 2 roky dostala mnoho antibiotík, ktoré mali zabrániť šíreniu infekcie, no neúspešne. Okrem neustále sa opakujúcej bolesti Layla tvrdí, že to výrazne ovplyvnilo aj jej sebavedomie. Prestala sa stýkať s ľuďmi, pretože keď otvorí ústa, chýbajúce zuby každému hneď udrú do očí.

Utrpenie sa bohužiaľ doteraz neskončilo. Všetky Layline zuby sú teraz uvoľnené, kývu sa a každé dva dni dostáva balíček liekov proti bolesti. Jej boj s hľadaním zubára stále nevzdáva. Súkromná zubná starostlivosť je pre ňu príliš nákladná.