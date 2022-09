Vďaka samoopaľovaciemu krému žena odhalila zákernú chorobu: Teraz varuje ostatných ľudí

Stačilo, aby pri natieraní samoopaľovacím krémom vynechala určitú časť tela a už by nemusela byť medzi živými.

Ako píše portál The Sun, Vicky Pophamová sa rozhodla, že skúsi falošné opálenie. Pri natieraní sa penou nevynechala ani prsníky, no vo chvíli, keď si prešla po pravom, spozornela. Na jeho pravej strane si totiž nahmatala veľkú tvrdú hrčku. „Viem, že natierať si opaľovacím krémom prsia znie smiešne, keďže ich nikto neuvidí, ale ja som do toho šla a vďaka bohu za to,“ uviedla 45-ročná žena, ktorá pre istotu ihneď kontaktovala svojho lekára, aby mohol vylúčiť to najhoršie.

„Išla som k lekárovi s tým, že to bude v poriadku, bude to iba niečo spojené s mojimi hormónmi,“ prezradila Vicky, ktorej však po dvoch mamografiách, biopsii a skenovaní lekári oznámili, že má rakovinu. Žene v prsníku objavili 35 mm zmiešaný karcinóm 3. stupňa, ktorý sa skrýval za hrčkou hustého tkaniva.

„Neplakala som, nemala som žiadne emócie. Skoro som tomu ani neverila. Silno som to popierala, myslím, že stále to popieram. Neveríš, že sa ti to deje,“ popísala svoje pocity Vicky, ktorá krátko na to podstúpila štvorhodinovú operáciu na odstránenie hrčky, okolitého tkaniva a kontrolu lymfatických uzlín.

Okrem toho má za sebou už aj šesť vyčerpávajúcich kôl chemoterapie, následkom ktorých prišla o svoje blond vlasy. Jej posledná chemoterapia bola na Štedrý deň a aj keď sa jej už podarilo rakoviny zbaviť, čaká ju ešte minimálne jedna operácia.Aby sa teda toto riziko včas znížilo, bude musieť podstúpiť ešte mastektómiu, pri ktorej jej odstránia aj celú mliečnu žľazu.

"Keď si myslíte, že ste sa zbavili všetkej rakoviny a potom vám po dvoch rokoch, keď získate späť normálny život, povedia, že riziko návratu ochorenia je veľmi vysoké, je to ako obrovská rana do zubov," uviedla Vicky, ktorá teraz vyzýva ľudí, aby toto samovyšetrenie ani náhodou nezanedbávali a mohli tak predísť podobným ťažkým chvíľam, aké si zažila ona.