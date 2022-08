Navaľného poslali do trestnej cely: Zistíte dôvod, nebudete veriť vlastným očiam

Väzneného ruského opozičného politika a blogera Alexeja Navaľného potrestali päťdňovým pobytom v trestnej cele za porušenie väzenských predpisov. Oznámil to v stredu samotný Navaľnyj, ktorý si za mrežami odpykáva 11,5-ročný trest, informuje agentúra Reuters.

Alexej Navaľnyj podľa vlastných slov skončil v cele disciplinárneho trestu už po druhý raz v priebehu augusta. Najnovšie ho potrestali za to, že počas presunu v rámci väznice nemal niekoľko sekúnd ruky za chrbtom, čím porušil platné predpisy. Navaľnyj to uviedol prostredníctvom svojho právnika na svojich účtoch na Twitteri a Instagrame, ktoré sledujú milióny ľudí.

"Ak to takto pôjde ďalej, (trestná cela) sa stane mojím trvalým obydlím," napísal 46-ročný kritik Kremľa, ktorý je väznený v trestaneckej kolónii so sprísneným režimom nachádzajúcej sa v stredoruskej Vladimirskej oblasti.

Celu, do ktorej ho umiestnili, pritom označil za "pekelnú komoru". Súčasne vyjadril presvedčenie, že bol takto potrestaný na pokyn z Moskvy. "Aj na štandardy ruskej väznice je to priveľa, poslať niekoho do trestnej cely za to, že nemal tri sekundy ruky za chrbtom," domnieva sa Navaľnyj.

Ruská federálna väzenská služba jeho tvrdenia zatiaľ nekomentovala.

O svojom predchádzajúcom pobyte v cele disciplinárneho trestu informoval Navaľnyj 15. augusta. Podľa vlastných slov ho vtedy potrestali za to, že si nezapol vrchný gombík na väzenskom úbore, ktorý mu bol príliš úzky.

Lídra ruskej opozície Navaľného zadržali v januári 2021 okamžite po návrate do Ruska, pričom dostal 2,5-ročný trest odňatia slobody v kauze Yves Rocher. V marci tohto roka ho zase odsúdili na deväť rokov po tom, ako ho uznali za vinného z pohŕdania súdom a zo sprenevery darov pre jeho vlastné organizácie. Navaľnyj a jeho spolupracovníci označujú všetky obvinenia za politicky motivované a vyfabrikované na pokyn Kremľa.