Žene uviazol menštruačný kalíšok až v maternici: Príšerné, ako reagovali lekári v nemocnici!

Zažila si najväčšiu bolesť v jej živote, a to všetko pre malú hygienickú pomôcku.

Ako píše portál The Sun, Nicole Cliffovej z amerického štátu Utah uviazol v tele menštruačný kalíšok, ktorý jej spôsoboval celých 7 mesiacov obrovské bolesti. „Diva Cup bol v mojej maternici (nie vagíne) minimálne 7 mesiacov. Už v decembri som sa cítila zle, ale bol to január, keď som to cítila počas menštruácie, keďže môj krčok maternice bol nízky, mäkký a otvorený. Mohla som si jednoducho prestrčiť malíček cez krčok maternice a cítila som a vedela som, že to môže byť len toto,“ napísala v príspevku na sociálnej sieti.

„V ten deň som sa to snažila dostať von celé hodiny, až kým ma Steve odvliekol celú od krvi na pohotovosť,“ prezradila Nicole, ktorej partner sa o ňu nesmierne bál. Po príchode do nemocnice, kde si myslela, že jej lekári okamžite pomôžu, ju personál v prvom rade vysmial, keďže jej neverili, že by sa niečo podobné mohlo stať. „Povedala som, že mám za sebou tri vaginálne pôrody a poznám rozdiel. Znova sa zasmiali,“ priznala.

Zdravotná sestra sa jej menštruačný kalíšok pokúsila vytiahnuť, no hľadala len vo vagíne a hlbšie nezašla, preto si Nicole vyžiadala vyhotovenie ultrazvuku.

Reakcia pôrodníckeho gynekológa bola rovnaká a tiež si nedopustil smiech, pričom tento nález označil za myóm alebo cystu. „Takmer sedem mesiacov som krvácala, pretože moja maternica sa toho snažila zbaviť,“ opísala tieto mesiace hrôzy mladá žena, ktorá mala pre malý kus silikónu neustále horúčky a spôsobilo jej to viacero aj neurologických problémov.