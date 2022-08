Irán spustil rozsiahle manévre: USA neskrývajú obavy, čo s vojenskými dronmi plánujú?

Iránska armáda začala v stredu rozsiahle manévre, v rámci ktorých testuje svoje bojové a prieskumné drony. Spojené štáty sa obávajú, že by Teherán mohol dodať svoje vojenské drony Rusku, ktoré by následne mohlo nasadiť do bojov na Ukrajine, píše agentúra Reuters.

Počas dvojdňových manévrov, ktoré sa uskutočnia na väčšine územia Iránu vrátane pobrežia Perzského zálivu, bude otestovaných 150 bezpilotných strojov používaných štyrmi zložkami armády - pozemnými silami, námorníctvom, vzdušnými silami a protivzdušnou obranou. V rámci cvičenia budú aktivované aj iránske systémy protivzdušnej obrany a prostriedky elektronickej vojny. Irán a jeho spojenci v regióne Blízkeho východu v posledných rokoch čoraz častejšie využívajú vojenské drony pri operáciách v Jemene, Sýrii a Iraku. Spojené štáty nedávno uviedli, že Teherán plánuje dodať Rusku stovky svojich dronov, ktoré chce Moskva zapojiť do bojov na Ukrajine. V Iráne sa už podľa Washingtonu v tejto spojitosti školia tímy z Ruska. Teherán však pravdivosť týchto tvrdení poprel. Ukrajinská armáda používa na útoky na ruské veliteľské stanovištia, tanky a protilietadlové systémy drony Bayraktar tureckej výroby, zatiaľ čo ruskí vojaci využívajú bezpilotné lietadlá Orlan-10 domácej výroby najmä na prieskum a vedenie elektronickej vojny. Rusi však majú podľa CNN problém s dopĺňaním zásob, preto sa zo žiadosťou o poskytnutie vybavenia obrátili na Irán.