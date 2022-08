A je to tu opäť: Európska krajina zavádza prísnejšie opatrenia proti koronavírusu

Nemecká vláda schválila v stredu prísnejšie celoštátne proticovidové opatrenia, keďže počas jesene a zimy očakáva opätovný nárast počtu infekcií. TASR správu prezvala z agentúry DPA.

Respirátory triedy FFP2 budú v Nemecku povinné okrem iného v lietadlách a diaľkových vlakoch. Deťom vo veku od šesť do 14 rokov a tiež personálu v lietadlách a vlakoch budú stačiť aj lekárske rúška. Ochrana horných dýchacích ciest bude povinná v nemocniciach a opatrovateľských zariadeniach, kde bude navyše nutné predložiť aj negatívny výsledok testu na covid.

Jednotlivé spolkové krajiny budú môcť od 1. októbra do 7. apríla v závislosti od priebehu pandémie zaviesť aj prísnejšie obmedzenia, napríklad povinné nosenie rúšok v regionálnej doprave alebo v reštauráciách a kaviarňach.

Kritizovaná výnimka z nosenia rúšok v interiéroch, ktorá mala podľa pôvodného návrhu platiť pre ľudí, ktorí sú plne zaočkovaní a poslednú dávku vakcíny dostali najviac pred troma mesiacmi, bola napokon zrušená. Jej odporcovia argumentovali, že by to mohlo viesť k tomu, že ľudia by sa nechávali zaočkovať každé tri mesiace.

Výnimka ohľadom rúšok bude platiť po preukázaní sa negatívnym výsledkom testu pri návšteve kultúrnych, rekreačných a športových podujatí a v reštauráciách.

Spolkový minister zdravotníctva Karl Lauterbach v stredu uviedol, že na jeseň počíta s výraznou vlnou šírenia covidu, ktorú bude možné zvládnuť práve pomocou spomínaných opatrení. Ich cieľom je zabrániť vysokej miere úmrtnosti, vymeškaným dňom v práci a vážnym dlhodobým následkom ochorenia.

Opatrenia schválené vládou musia ešte schváliť obe komory parlamentu. Dolná, Spolkový snem (Bundestag), by o nich mala hlasovať 8. septembra.