Mladá kráska si našla o 35 rokov staršieho partnera: Vzťah len pre peniaze?! Dvojica vás rýchlo schladí

Páry, v ktorých je jeden z dvojice výrazne starší, často vzbudzujú vlnu kontroverzie. Ľudia na internete takéto dvojice radi komentujú, no zatiaľ čo niektorí im prajú len všetko dobré, nájdu sa aj takí, ktorí im cez komentáre odkazujú nepekné veci.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Z nenávistných komentárov na internete si však ťažkú hlavu nerobí dvojica Brightnye (22) a James (57), ktorých od seba delí 35 rokov. Ako sami vravia, sú totiž „hlboko zamilovaní.“ Ako uvádza The Sun, pár sa prvýkrát stretol pred 14 mesiacmi, keď Brightnye zaujala Jamesa tým, že si objednala deväť sendvičov v bare kasína, v ktorom obaja skončili. Odvtedy ich vzťah nabral na sile a Brightnye – pôvodom z Nového Zélandu – teraz žije so svojím rozvedeným krásavcom.

Ak vám video nejde prehrať, kliknite SEM.

Pár svoju lásku dokumentuje aj prostredníctvom platformy TikTok, kde dvojica nahráva zaľúbené videá. Na jednom z nich s počtom videní cez 85-tisíc Brightnye bozkáva Jamesa a pritom povie – „žiadne prejavy náklonnosti“, pričom James ju doplní, že im bolo povedané, že sa nesmú bozkávať.

Brightnye sa potom svojej lásky pýta, či by si mohla založiť účet Only Fans, na čo on odpovedá: "Čo je to Only Fans?" Svetlovláska mu vysvetľuje, že to je miesto, kde dostane zaplatené za uverejňovanie fotiek v bikinách a spodnej bielizne. James jej následne odpovie: „Som s tým v poriadku, tvoje telo, tvoja voľba. Áno. Dobre, zarob nejaké peniaze."