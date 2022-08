Muž alebo žena? Už na tom nezáleží: Filmové ceny Spirit Awards prišli s novinkou

Americké ceny pre nezávislé filmy Spirit Awards už nebudú v hereckých kategóriách rozdelené podľa pohlavia. Oznámili to usporiadatelia.

Spirit Awards sa tak pridajú napríklad k televíznym a filmovým cenám MTV alebo cenám Grammy, ktoré tiež udeľujú trofeje v zmiešaných kategóriách, kde pohlavie umelcov nehrá rolu. Napísala o tom agentúra AP.

"Sme potešení, že sa môžeme pripojiť k ďalším festivalom a ceremoniálom, ktoré už sa rozhodli oceňovať herecké výkony bez ohľadu na pohlavie. S radosťou tiež vítame na Spirit Awards nebinárnych interpretov bez toho, aby sme ich nútili, aby si vybrali, či sa identifikujú ako muži alebo ženy," uviedol vo vyhlásení šéf Spirit Awards Josh Walsh.

Spirit Awards sa budúci rok budú udeľovať 4. marca, týždeň pred oscarovým ceremoniálom. Herecké výkony sa budú oceňovať v kategóriách za hlavnú a vedľajšiu úlohu. Novinkou bude aj zvýšenie rozpočtovej hranice, do ktorej sa musí film vojsť, aby mohol súťažiť ako nezávislý. Doteraz to bolo 22,5 milióna dolárov, novo to bude 30 miliónov dolárov.

Tento rok hlavnú cenu Spirit Awards získal film Temná dcéra režisérky Maggie Gyllenhaalovej.