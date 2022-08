Nemecko od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu zaevidovalo takmer milión ukrajinských utečencov.

Nemecké ministerstvo vnútra vo vyhlásení, ktoré zverejnilo v utorok, uviedlo, že na územie krajiny od začiatku ruskej vojny aspoň dočasne vstúpilo celkovo 967 546 utečencov. Až 36 percent tých, ktorí pred vojnou utiekli do Nemecka, tvoria deti. Tri štvrtiny dospelých utečencov tvoria ženy a približne 8 percent z nich sú ľudia vo veku nad 64 rokov. Do nemeckých škôl sa zapísalo takmer 155-tisíc ukrajinských detí. Informuje o tom web The Guardian.