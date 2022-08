Zeman vie, ako na energetickú krízu: Jednou z príčin je zelený fanatizmus! Prezident apeluje na jedno

Jednou z podstatných príčin energetickej krízy je zelený fanatizmus, či už sa nazýva Green Deal alebo akokoľvek inak.

Pri stretnutí na Pražskom hrade to v utorok českým veľvyslancom povedal prezident Miloš zeman. Apeloval na nich, aby sa starali o presadenie českých exportérov na zahraničných trhoch a o privedenie efektívnych zahraničných investícií do Česka.

Zeman pripomenul susedné Nemecko, ktoré podľa neho má v úmysle uzavrieť tri zvyšné jadrové elektrárne. "O uhoľných elektrárňach nehovoriac. Potom je celkom jednoduchá bilancia, keď zníženie ponuky energie pri konštantnom dopyte vedie k zvýšeniu cien elektrickej energie a podobne k zvýšeniu cien energetických surovín, "poznamenal.

V Nemecku sa v súčasnosti vedú debaty o predĺžení životnosti posledných troch tamojších jadrových elektrární kvôli úsporám plynu. Nevylúčil to kancelár Olaf Scholz, podľa ministra hospodárstva za Zelených Roberta Habecka by sa to však nevyplatilo.

V cenách energií sa podľa českého prezidenta musela prejaviť tiež rastúca cena emisných kvót. V EÚ nedávno vystúpila na rekord, blíži sa k 100 eurám za tonu. Zeman kritizoval tiež plánované zásadné obmedzenie predaja áut so spaľovacími motormi. Povedie to podľa neho k nástupu energeticky ďaleko náročnejšej elektromobility.