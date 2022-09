Žena čaká dvojičky: Tak veľké tehotenské brucho ste ešte nevideli! Nevie sa dočkať pôrodu

Vraví sa, že tehotenstvo je najkrajšie obdobie ženy. Táto mamička v očakávaní by však zrejme mohla hovoriť o presnom opaku.

Budúca mama sa už nevie dočkať momentu, kedy privedie na svet svoje ratolesti a jej telo sa vráti do normálu. Ako prezradila pre The Sun, pod srdcom nosí dve dieťatká. Blondínka zrejme vedela, že jej telo sa počas tehotenstva zmení, no to, ako bude jej brucho vyzerať v 36. týždni tehotenstva nečakala.

Ako priznala, pred tehotenstvom mala normálnu, ničím nevýraznú postavu. Po tom, čo sa jej podarilo otehotnieť, sa však jej telo začalo veľmi meniť a ako prezradila, zdá sa jej, že väčšie brucho už ani nemôže mať. So svojou skúsenosťou sa podelila na sociálnej sieti, kde obdržala vlnu súcitu. Blondínka má rodiť už v auguste a svojich vytúžených bábätiek sa nevie dočkať.

