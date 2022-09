Žena pripravovala jedlo pre svoju autistickú dcéru: Keď rozkrojila mäso, takmer zamdlela

Zážitok, ktorý zodpovednú mamu nenechal chladnou.

Luisa Collins sa snaží byť pre svoje dve deti Zanu a Enza tou najlepšou mamou. Zana, ako sama mamina tvrdí, je ťažko autistická a nie každá činnosť s ňou ide hladko. Zana nevie veľa vecí urobiť sama a tak je odkázaná na pomoc okolia. Tentokrát je však Luisa výnimočne rada, že jej dcérka potrebovala pomoc.

„Pripravovala som jedlo a musela som nakrájať kuracie mäso na hamburgery, pretože moja dcéra je ťažko autistická, som naozaj rada, že som to urobila," povedala mama pre The Sun s tým, že mäso už bolo vopred tepelne upravené.

To, čo našla Loiusa v mäse ju úplne vyviedlo z miery. "Keď som to rozrezala, videla som v strede modrú farbu a povedala som si, bože." V mäsa Louisa našla kúsok plastu. Ak by si mäso krájala jej chorá dcéra, je možné, že by predmet prehltla.