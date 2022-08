Rusi vyhlásili výnimočný stav, tisíce ľudí sú v pohotovosti: Dym zahalil aj Moskvu

V ruskej Riazanskej oblasti, približne 200 kilometrov juhovýchodne od Moskvy, bol v pondelok vyhlásený výnimočný stav pre rozsiahle lesné požiare. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.

Požiare pokrývali oblasť okolo 9000 hektárov, uviedli ruské tlačové agentúry s odvolaním sa na pozorovania lesníckeho úradu. Štipľavý dym z požiarov sa v posledných dňoch dostal až do Moskvy, čo tam obmedzilo viditeľnosť.

Starosta Moskvy Sergej Sobianin údajne vyslal 9000 členov pohotovostných zložiek s vyše 2000 vozidlami a ťažkou technikou z hlavného mesta do spomínanej Riazanskej oblasti, aby pomohli miestnym hasičom.

Do oblasti postihnutej lesnými požiarmi boli vyslané aj hasičské lietadlá a vrtuľníky. Dym bude v Moskve cítiť až do konca pracovného týždňa, predpovedali meteorológovia. V ruskej metropole sa tiež prinajmenšom do štvrtka očakávajú horúčavy 30 až 33 stupňov Celzia.