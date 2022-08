Dugin sa prizeral smrti dcéry Darje († 29): Takto zomrela mladá ruská novinárka

Smrť plná otáznikov. Mladá ruská novinárka Darja Dugina († 29), ktorá je dcérou ultranacionalistického ideológa Alexandra Dugina (60), zomrela v sobotu pri explózii auta.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Pod ním bolo pripevnené výbušné zariadenie ovládané na diaľku. Federálna bezpečnostná služba Ruskej federácie (FSB) z jej smrti obviňuje ukrajinské spravodajské služby. K útoku sa však medzitým prihlásila neznáma ruská skupina s názvom Národná republikánska armáda.

„Zistili sme, že bomba v automobile Duginovej bola odpálená na diaľku,“ uviedol jeden z príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní, ktorý chcel zostať v utajení. Informoval o tom portál CNN s odvolaním sa na ruskú tlačovú agentúru TASS. „Pravdepodobne bolo vozidlo sledované a jeho pohyb bol kontrolovaný,“ dodal zdroj. Bezpečnostné služby tiež uviedli, že atentát bol s najväčšou pravdepodobnosťou na objednávku.

Zabila ju Ukrajinka?

FSB podľa agentúr TASS a Interfax vraždu Duginovej už objasnila. „Trestný čin pripravili a spáchali ukrajinské spravodajské služby,“ uviedla ruská tajná služba. Atentát mala podľa nej vykonať občianka Ukrajiny s menom Natalija Vovková, ktorá do Ruska prišla v roku 2010 aj so svojou dcérou. „Po riadenej detonácii vozidla Toyota Land Cruiser, ktoré riadila Duginová, odišla Vovková s dcérou 21. augusta cez Pskovskú oblasť do Estónska,“ uvádza FSB. Ukrajina obvinenia Ruska odmieta.