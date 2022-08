Žena sa nasťahovala do nového domu: Z toho, čo našla v umývačke riadu, sa jej prevrátil žalúdok

Prekvapenie, ktoré nečakala ani v najhoršom sne!

Bella sa nasťahovala do nového domu a s úsmevom na perách si prezerala izby predstavovala si, ako dobre jej a jej rodine bude v novom domove. Keď sa však rozhodla nový príbytok prehľadať detailnejšie, našla to, čo by jej v živote nenapadlo. So svojim zarážajúcim zážitkom sa podelila na sociálnej sieti. “Toto je priateľská pripomienka, aby ste po nasťahovaní sa do nového domu vždy všetko poriadne vyčistili,” hovorí brunetka na videu.

“Hádajte, aké zvláštne prekvapenie nám zanechali starí majitelia nášho nového rodinného domu. Prvýkrát som otvorila umývačku riadu, neboli tam taniere, ale všetky možné kefy na umývanie záchoda! Predchádzajúci majitelia ich dali do umývačky a zabudli ich vybrať,” hovorí Bella znechutene.

“Ako ich to napadlo?! Kefy, ktorými umývaš záchod, dáš do umývačky, ktorou umývaš riad, na ktorom ješ?!” rozčuľuje sa Bella s tým, že umývačku nebude čistiť, ale rovno ju spáli. “Absolútne nechutné! Ak ste to niekedy spravili, skončíte v pekle. Chvalabohu, že to zabudli vybrať!" dodáva s hnevom.