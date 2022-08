Chlapcovi sa na rybačke zachytil háčik v oku: Zašil mu viečka! Začal sa ukrutne bolestivý boj

Plakal, že nechce zomrieť! Stačila sekunda a rodinná rybačka sa zmenila na hotovú drámu.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Luca (5) sa na výlet k jazeru so svojimi staršími bratmi a dedkom tešil dlhé dni. To, čo sa tam však stalo, nečakal nik ani v najhoršom sne. Predškolák sa snažil nahodiť udicu, no nešťastne sa háčikom trafil priamo do oka! Háčik mu zostal zakliesnený na hornom i spodnom viečku. “Prakticky ho to zašilo,” povedala zdesene mama Long pre New York Post.

Dedko zachoval chladnú hlavu a s chlapcom okamžite bežal do nemocnice, kde sa už o Luca postarali chirurgovia. Zákrok bol veľmi bolestivý, z viečka museli chlapcovi najprv odstrániť návnadu. "Lekári museli odstrániť návnadu zo samotného háčika a to bolo hrozné, pretože museli použiť päť rôznych veľkostí klieští a zakaždým, keď sa to pokúsili odrezať, trhalo mu to okom a spôsobilo mu to bolesť," spomína mama. „Na pohotovosti plakal a hovoril ‘Som príliš mladý na to, aby som zomrel, zomriem?’” spomína mama so slzami v očiach.

Bolestivý zákrok nakoniec dopadol úspešne, no chlapcovi ešte stále zostal na viečkach háčik. Luca previezli na špecializovanú detskú chirurgiu a mamine najhoršie obavy sa prehĺbili po slovách lekárov. “Dúfajme, že sa nám to podarí dostať von a bude to v poriadku, ale najhorší scenár je, že by mohol prísť o oko," spomína mama na chvíle strachu s tým, že lekári povedali, že aj keď sa im podarí oko zachrániť, zrak už môže byť poškodený.