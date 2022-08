Rodina sa tešila na dovolenku: Keď prišli k ubytovaniu, takmer onemeli! Na toto dávajte pozor

Keď sa dovolenka pokazí hneď na začiaktu!

Rodičia nemohli byť viac pyšní, pretože práve ich syn Aiden bol dôvodom, prečo sa všetci vybrali na krátku dovolenku. Mladík nastupoval na vysokú školu v New Yorku, a tak ho tam boli všetci spolu aj s 2 štvornohými miláčikmi zaviesť.

Otec vedel, že tam a naspäť domov to je dlhá cesta, preto pre rodinu zarezervoval dom, kde sa všetci spoločne vyspia. Posledná spoločná dovolenka pred vysokoškolskými povinnosťami. Otec preto neváhal a ubytovanie našiel niekoľko dní vopred. Keď však po dlhej ceste konečne dorazili na miesto, nemohli uveriť vlastným očiam a takmer pukli od smiechu.

Otec, ktorý zrejme pozeral len na nízku cenu prenájmu za dom, si totiž neuvedomil veľkosť príbytku, do ktorého sa chystal ubytovať svoju 4-člennú rodinku aj so psami. Dom bol o veľkosti približne 10 metrov štvorcových a horné poschodie bolo ešte menšie!

"Otec videl len to, že je to lacné a bez rozmýšľania to zarezervoval. Keď sme zbadali ten dom, všetci sme sa smiali," povedala dcéra Kylie s úsmevom pre Independent. Otec, ako hlava rodiny, ubytoval deti v neďalekom hoteli a spolu s partnerkou sa obetovali a prespali spolu so psami v "domčeku pre bábiky".

Úsmevnú situáciu Kylie zdieľala na sociálnej sieti a ich príbeh si všimli viaceré hotely, ktoré im ponúkli ubytovanie. Z omylu sa teda vykľul nezabudnuteľný zážitok a ako bonus 500-eurová poukážka do vychýreného hotela!

