Hrozivá nehoda! Minibus zostal zakliesnený medzi kamiónmi: Hlásia najmenej 16 obetí

Rezort vnútra Uljanovskej oblasti vo vyhlásení priblížil, že k nehode došlo podľa predbežných informácií v nedeľu popoludnia po tom, čo vodič nákladného auta včas nespomalil a nabúral do minibusu, ktorý stál na mieste v dôsledku prác na ceste. Následne zostal minibus zakliesnený medzi dvoma kamiónmi. Podľa fotografií a videí zverejnených na sociálnych sieťach bol minibus takmer úplne zničený.

Podľa záchranárov, ktorých citovala ruská agentúru RIA Novosti, sú obeťami občania Kazachstanu. Gubernátor Uljanovskej oblasti Alexej Russkich na sociálnej platforme Telegram uviedol, že ďalších troch ľudí – dvoch mužov a jednu ženu – previezli v život ohrozujúcom stave do nemocnice. Podľa ruskej štátnej agentúry TASS bol medzi obeťami aj vodič kamióna.

11 Kazakhs were killed in an accident on the M5 "Ural" highway in the #Mykolaiv region of Russia's #Ulyanovsk region.#Russia #Kazakhstan pic.twitter.com/bcMSeiKw8J