Popularita Olafa Scholza v Nemecku je mimoriadne nízka: Čo tak uškodilo kancelárovi a jeho vláde?

Obľuba nemeckého kancelára Olafa Scholza a jeho trojčlennej vládnej koalície je rekordne nízka. S prácou kancelára je spokojných iba 25 percent ľudí, zatiaľ čo 62 percent hodnotí jeho výkony negatívne, uvádza prieskum inštitútu INSA pre nedeľník Bild am Sonntag.

Podobne zle hodnotili respondenti aj vládnu koalíciu Scholzových sociálnych demokratov (SPD), Zelených a liberálov (FDP). Na 65 percent z nich si myslí, že neodvádza dobrú prácu, zatiaľ čo 27 percent je s ňou spokojných. Scholz a jeho koalícia tak zhodne čelia najnižšej obľube od nástupu do úradu vlani v decembri.

Rýchly pokles je zrejmý od začiatku marca. Podľa denníka Bild am Sonntag bolo vtedy v porovnateľnom prieskume so Scholzovou prácou spokojných 46 percent opýtaných a nespokojných iba 39 percent. V tom čase tiež 44 percent respondentov uviedlo, že koaličná vláda odvádza dobrú prácu, zatiaľ čo 43 percent s týmto názorom nesúhlasilo.

V priamej voľbe kancelára by sa Scholz v súčasnosti umiestnil až na treťom mieste. Podľa prieskumu by sa 25 percent respondentov rozhodlo pre ministra hospodárstva Roberta Habecka z radov Zelených, 19 percent pre šéfa opozičnej CDU Friedricha Merza a iba 18 percent pre Scholza.

Ak by sa teraz konali parlamentné voľby, SPD by v nich skončila s 19 percentami až na treťom mieste. Zvíťazila by s 28 percentami konzervatívnej únie CDU/CSU, ktorá si podľa prieskumu ako jediná z parlamentných strán v prieskumoch momentálne pripisuje zisky. Na druhom mieste by sa umiestnili Zelení, ktorým sondáž pririekla 21 percent.

Agentúra DPA dáva pád popularity kancelára a jeho vládneho tímu do súvislosti s reakciou kabinetu na problémy spôsobené vojnou na Ukrajine. Podľa nej pri vládnych opatreniach spojených s rastom cien energií a ďalších položiek prejavuje nesúrodosť koalície, kde presadzuje odlišné kroky rozpočtovo konzervatívnej FDP na jednej strane a na strane druhej ľavicoví sociálni demokrati a Zelení.