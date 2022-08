Chlapcov stav je natoľko vážny, že by ho zabila aj čistá voda: Podarilo sa to, v čo ani nedúfali!

Noah Connell sa narodil s množstvom zdravotných problémov. Lekári ich po ňom spoločne začali nazývať „Noahov syndróm.“

Päťročný Noah bol pre svojich rodičov obrovským prekvapením. Jeho mama, Jade Gordonová, mala 18 rokov a otec, Kieran Connell, mal len 16 rokov, keď sa im malý Noah narodil. Jade počas celých 9 mesiacov netušila, že je tehotná.

Spomína, že keď bola tehotná sotva to na nej bolo vidno. Dokonca na jej 18-te narodeniny, kedy už bola v šiestom mesiaci, nemala žiadne tehotenské bruško. Tento fakt mal taktiež prispieť k tomu, že Jade nemala žiaden dôvod myslieť si, že by mohla byť "v tom". Zistila to až keď v roku 2017 prišla do nemocnice so silnými bolesťami žalúdka a odišla s bábätkom.

Noah hneď po narodení nedýchal. Doktori ho okamžite zobrali od mamičky a snažili sa mu zachrániť život. Podarilo sa, ale radosť dlho netrvala. Chlapček ešte ani nestihol opustiť nemocnicu a lekári mu odhalili hneď niekoľko zdravotných problémov. Chýbala mu časť chrbtice, nemal dostatočne vyvinutú čeľusť, mal rázštep podnebia, malý krk a ochabnuté dýchacie cesty.

K tomu mu ešte diagnostikovali Pierre Robin Sequence. Jedná sa o abnormality tváre, ktoré spôsobujú problémy s dýchaním a znemožňujú prehĺtanie. Chlapček trpí ešte aj hemifaciálnou mikrozómiou. To znamená, že spodná polovica jednej strany jeho tváre je nedostatočne vyvinutá. Ak sa mu niečo dostane do úst, vrátane vody, môže ho to zabiť.