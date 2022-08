U našich susedov hlásia povodne: ČHMÚ vydal výstrahu s extrémnym stupňom! Zaplavia aj obývané oblasti

Vytrvalý dážď na Plzeňsku zdvihol hladiny menších tokov. Na dvoch miestach bol už vyhlásený druhý stupeň povodňovej aktivity, na Klabave v Hrádku a Holoubkovskom potoku v Rokycanoch.

Na dvoch miestach bol už vyhlásený druhý stupeň povodňovej aktivity, na Klabave v Hrádku a Holoubkovskom potoku v Rokycanoch. Výstrahu s extrémnym stupňom nebezpečenstva vyhlásil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Podľa neho rieka Klabava v Hrádku čoskoro prekročí tretí - teda najvyšší - povodňový stupeň. Meteorológovia navyše v oblasti očakávajú ďalšie zrážky.

Voda môže podľa nich zaplavovať nižšie položené obývané oblasti a komunikácie. Niektoré cesty a mosty môžu byť uzavreté. Ľudia by sa nemali kúpať alebo jazdiť loďou v koryte toku a bezprostrednom okolí. Mali by tiež obmedziť pohyb v podmáčaných oblastiach, kde hrozia pády stromov.

Podľa Ivo Bohmanna z plzenského pracoviska Českého hydrometeorologického ústavu spadlo v oblasti Brd v noci asi 70 milimetrov zrážok. "Ako sa bude vyvíjať počasie, stále modelujeme. V noci spadlo viac zrážok, ako aký bol odhad, "povedal ČTK.

V Plzenskom kraji prší od piatku, zrážkové úhrny tam patrili medzi najvyššie v Česku. Do dnešného rána spadlo na niektorých miestach za posledných 24 hodín 20 až 50 milimetrov vody.

Riečka Klabava sa pri silnejších dažďoch často rýchlo zdvihne. Dnes je na prvom stupni aj v Rokycanoch. V Hrádku len od 12.00 h stúpla hladina Klabavy asi o 40 centimetrov a prietok sa zdvojnásobil. Ostatné toky v Plzenskom kraji zatiaľ zostávajú bez povodňového varovania, ale najmä menšie toky majú stúpajúci trend.

Kvôli dažďu bolo dnes tiež zaplavené koľajisko v stanici Mirošov na Rokycansku. Vlaky dočasne nahradia autobusy, uviedli České dráhy na svojom webe.

Podľa predpovede by zrážky v Plzenskom kraji mali postupne slabnúť a meniť sa na prehánky. Od nedele by sa už nad západ Čiech mal nasúvať výbežok vysokého tlaku. Pršať by malo už mierne.