Manželia sa vďaka lotérii stali za noc milionármi: O svoju výhru takmer prišli! Dôvod je bizarný

Šťastný pár oslavuje výhru 1 milión libier v lotérii. Všetko však mohlo byť inak.

Ruth Giblin (44) a jej manžel Rob (48) vyhrali neuveriteľných 1 milión libier (1 195 002 eur) v hre Euromillions. Ruth Giblin z Anglicka pre portál Zenger priznala, že výherný tiket by ani nekúpila, keby jej to manžel nepripomenie.

Deň po zakúpení tiketu prišiel Ruth e-mail. V ňom jej oznámili, že majú pre ňu dobré správy. Ruth sa teda prihlásila do svojej aplikácie National Lottery a vtedy to uvidela. S vylosovanými číslami sa jej síce zhodovalo iba jedno, no tvrdili jej, že vyhrala 1 milión libier. Ruth bola spočiatku skeptická a myslela si, že ide o podvod. Z celej situácie bola veľmi zmätená.

Začala teda hľadať telefónne číslo, na ktorom by si overila pravdivosť výhry. Na zistenie pravdy si museli ešte chvíľu počkať, pretože linka fungovala až od neskorších hodín. Za tú dobu manželia premýšľali, čo by s výhrou urobili ak by bola skutočná. Ako však spomínajú snažili sa nerobiť si žiadne veľké nádeje. Keď sa konečne dovolali na linku a oznámili im, že ich výhra je pravdivá ostali v nemom úžase a dokonca im vyšli aj slzy.

O radostnú novinu sa podelili s celou rodinou, s ktorou sa o nadobudnuté financie chcú podeliť. Manželia si však svoju prácu a napriek výhre chcú ponechať. Doposiaľ sa im z výhry už podarilo splatiť hypotéku a vyraziť na luxusnú dovolenku.