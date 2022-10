Peter si dal svoj dom namaľovať na ružovo, horko to oľutoval: Už to nevie vystáť!

Bývalý módny návrhár Peter Lee (77) má viacero skupín fanúšikov či influencerov, ktorí sa denne fotia pred jeho pastelovo ružovým domom neďaleko Kensingtonského paláca v západnom Londýne. Na dome mu však spôsobili škody za tisíce libier.

Peter hovorí, že mu fotiaci sa ľudia spôsobujú obrovské účty za opravy, vrátane tisícok libier na výmenu nedávno popraskaných dlaždíc zdobiacich schody k domu, ktorý ho stál 2 milióny libier (2,35 miliónov eur). Ako informuje britský Daily Mail, Peter má podozrenie, že trhliny sú spôsobené návštevníkmi predvádzajúcimi prepracovanú akrobaciu, aby získali dokonalý záber, z ktorých mnohé zachytila kamera na dome.

Jeden z nich ukazuje, ako sa dievča v neónovo ružovom oblečení, ktoré ladilo s domom, držalo na zábradlí a vo vzduchu robilo rozštep. Skupina kamarátok si ju pri tom natáčala. Niektorí ľudia zostávajú pred domom celé hodiny. „Raz som videl, že jedno dievča sedelo pred domom samo pol dňa. Položila telefón doprostred ulice, odfotila sa pri dome a potom utekala späť po telefón, keď išlo auto,“ hovorí Peter. Neďaleká baletná škola tam dokonca chodí pravidelne a na konci roka tam fotí deti v balerínkach.

Niektorí ľudia zájdu do takého extrému, že si prinesú aj stan na prezlečenie outfitov. Jedna taká skupina nechala pred garážou tašku s oblečením. „Boli to pekné šaty. Dal som ich svojej vnučke, ktorá bola veľmi rada, že ich dostala,“ povedal Peter. Boli príliš dobré na to, aby ich zaniesol do secondhandu. „Nechal som na zábradlí odkaz, že šaty mám vo vnútri. Myslím, že pri toľkom fotení zabudli, kde nechali oblečenie. Prekvapilo ma to, pretože nebolo lacné a bolo úplne nové. Ešte malo štítky,“ dodal.

Peter je však znepokojený nákladmi na opravu škôd, ktoré títo neželaní návštevníci spôsobujú. „Dievčatá na vysokých podpätkoch pravdepodobne poškodzujú schody. Jedno dievča na podpätkoch som na nich videl poskakovať. Keď som vyšiel von, všimol som si, že dve dlaždice sú prasknuté,“ hovorí rozhorčene. Rozbité dlaždice sú podľa neho veľká nepríjemnosť. „Mali by vydržať celý život. Ako môžete vidieť na fotografiách, zameriavam sa na každý detail. Výmena schodíkov bude stáť tisíce libier a staromódne dlaždice už nemôžem zohnať,“ dodal.

Vysvetlil, že moderné dlaždice nechcem, pretože sú tenké a jednoducho nevyzerajú dobre. „Keď máte dobový dom, na týchto malých detailoch záleží. Chcem to zachovať autentické,“ uviedol Peter. Nikto z ľudí, ktorí mu ničia majetok ho pritom nepožiadal o povolenie fotiť sa tam. Peter hovorí, že ľudia sa zvyknú fotiť aj pri iných domoch na jeho ulici, no jeho domu venujú viac pozornosti. „Myslím, že dôvodom je jeho ružová farba,“ uzavrel.