V nákupnom centre vo švédskom meste Malmö sa v piatok strieľalo.

Ako uvádza web expressen.se, podľa očitých svedkov začal neznámy muž zrazu strieľať do ľudí, pričom údajne bolo počuť až 20 výstrelov. Podľa neoficiálnych správ dve osoby utrpeli zranenia a do nákupného centra vošli policajti so zbraňami v rukách.

V dôsledku trvajúcej policajnej akcie zastavili premávku vlakov v okolí obchodného centra Emporia. Polícia podvečer informovala, že zatkla podozrivého. Podľa švédskych médií je ním údajne iba 15-ročný chlapec.