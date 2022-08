Let sa žene zmenil na desivý zážitok: Z toho, čo sa jej ukázalo v mobile, mala zimomriavky

Žena zažila mimoriadne nepríjemný let. Jedného cestujúceho musela zablokovať po tom, čo jej začal posielať desivé správy.

Ako píše The Sun, Georgia-May Davisová letela spoločnosťou Air New Zealand, keď sa s ňou náhodný pasažier začal pokúšať flirtovať pomocou systému priamych správ lietadla. Na videu, ktoré zverejnila na sociálnej sieti TikTok, vidieť, ako dostala správu od niekoho menom Chad zo sedadla 4C. Pasažier jej napísal otázky "hru?" alebo "ako sa máš?".

Po úvode Chad nestrácal čas, hneď sa spýtal, kde Geogia-May býva a vysvetlil, že by ju rád spoznal oveľa lepšie a skúsil by to s ňou. Nakoniec povedal, že ju príde pozdraviť na jej miesto. Georgia-May od pasažiera okamžite zablokovala posielanie ďalších správ. Neskôr pridala príspevok, podľa ktorého ju Chad na TikToku našiel a požiadal ju, aby video stiahla.

Na video zareagovalo množstvo ľudí, niektorí boli Chadovým správaním šokovaní. "Ktorá letecká spoločnosť ponúka túto funkciu chatu, aby som si bola istá, že si u nej nikdy neurobím rezerváciu?," opýtala sa jedna z komentujúcich. "Cítila by som sa ako v pasci," dodala ďalšia.

Iných to však odradilo menej. Viacerí poukázali na to, že 4C by ľahko mohlo byť číslom pre sedadlo prvej triedy, keďže je pravdepodobné, že bude blízko prednej časti lietadla. Ďalší povedal, že sa Georgia-May mala pokúsiť niečo z toho vyťažiť. "Mali ste mu povedať, aby vám poslal drink a že o tom popremýšľate," napísal.