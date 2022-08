Fínska premiérka je pod paľbou kritiky: Takto si užívala na bujarom večierku!

Na videu, ktoré sa zrejme rozšírilo z účtu na sociálnych sieťach, sú tiež premiérkini priatelia, vrátane fínskych celebrít. Informuje o tom spravodajský web BBC.

Marinová sa kvôli videu ocitla pod paľbou kritiky opozičných strán, pričom zaznela výzva, aby sa podrobila testu na drogy. 36-ročná premiérka odmietla, že by brala drogy, a uviedla, že pila iba alkohol a len sa "bujarým spôsobom" zabávala. Na svoju obhajobu novinárom povedala: "Mám rodinný život, mám pracovný život a mám voľný čas, ktorý trávim so svojimi priateľmi. V podstate tak ako veľa ľudí v mojom veku. "

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.



She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.



The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw