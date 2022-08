Maďarské bojové stíhačky vzlietli k neidentifikovanému lietadlu: Vysvitlo, že bolo ruské

Bojové lietadlá JAS 39 Gripen maďarských vzdušných síl, ktoré chránia vzdušný priestor Pobaltia, vo štvrtok zalarmovali k ruskému nákladnému lietadlu Iľjušin IL-76.

Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na facebookový status maďarského ministra obrany Kristófa Szalayho-Bobrovniczkého.

"Maďarské stíhačky vzlietli skoro ráno kvôli neidentifikovanému lietadlu. Gripeny sa k stroju priblížili a úspešne ho identifikovali v súlade s medzinárodnými postupmi," napísal šéf rezortu obrany a dodal, že IL-76 letel nad Baltským morom smerom na juh. Po úspešnej akcii sa maďarské bojové lietadlá vrátili na litovskú základňu Šiauliai.

Maďarský kontingent polstovky vojakov so štyrmi gripenmi vedie od 1. augusta až do 30. novembra ochranu pobaltského vzdušného priestoru pod velením NATO. Na misii sa zúčastňujú aj vzdušné sily Nemecka a Talianska. Od roku 2015 to je už tretia pobaltská misia maďarského vojenského letectva.