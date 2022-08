Veľká kritika od Turecka: Švédsko údajne neplní dohodu vstupu do NATO, Štokholm sa bráni

Turecko nie je spokojné, ako Švédsko plní memorandum, ktoré krajiny podpísali na konci júna, aby mohla napredovať rokovania o švédskom vstupe do NATO. Informovala o tom dnes agentúra AFP.

Švédsko sa v memorande zaviazalo k väčšej spolupráci s Tureckom v oblasti boja proti terorizmu. Ankara si od toho sľubovala vydanie ľudí, ktorých považuje za teroristov. Švédsko však podľa tureckého ministra spravodlivosti Bekira Bozdaga doteraz vydalo len "bežných zločincov". Štokholm trvá na tom, že o týchto záležitostiach rozhodujú nezávislé súdy.

Turecko podpísalo na konci júna memorandum so Švédskom a Fínskom, ktoré malo odblokovať prístup oboch severských krajín do NATO, ktorý blokovala práve Ankara. V dokumente sa obe krajiny zaviazali k užšej spolupráci s Tureckom v boji proti terorizmu. Od toho si tureckí predstavitelia okrem iného sľubovali vydanie 33 ľudí, medzi ktorými sú aj príslušníci údajných teroristických organizácií. Ankara medzi ne zaraďuje napríklad kurdské oddiely YPG v Sýrii, organizáciu duchovného Fethullaha Gülena či Stranu kurdských pracujúcich (PKK), ktorá je rovnako na zozname teroristických skupín v USA a EÚ.

"Ak si myslí, že Turecko presvedčí vydaním bežných zločincov, že plní svoje záväzky, tak sa mýli," povedal dnes na adresu Švédska v rozhovore s denníkom Milliyet turecký minister spravodlivosti Bozdag. Aby sa naplnili očakávania Ankary, musí podľa neho Švédsko vydať "teroristov". Od uzavretia memoranda Štokholm súhlasil s vydaním jediného muža, ktorý bol v Turecku odsúdený za podvod.

Švédska premiérka Magdaléna Anderssonová v utorok uviedla, že jej krajina záväzky obsiahnuté v memorande naplní. Dodala, že o vydaní sa rozhoduje podľa švédskeho aj medzinárodného práva, a tak to bude aj naďalej. Už skôr Štokholm uviedol, že o vydaní do zahraničia rozhodujú súdy, a úplne to je vylúčené u švédskych občanov. V prípade vydaného muža dostal Štokholm žiadosť minulý rok a najvyšší súd o nej rozhodol až teraz. Podľa švédskeho ministra spravodlivosti Morgana Johanssona išlo o rutinnú záležitosť.

Vstup Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie musia ratifikovať všetky členské krajiny. Z 30 krajín ich to neurobilo ešte sedem. Okrem Turecka ide aj o Česko, Slovensko, Maďarsko, Grécko, Portugalsko a Španielsko. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan už skôr pohrozil, že ratifikáciu nenechá prerokovať v parlamente, ak Ankara nebude spokojná s plnením júnového memoranda.