Aj u našich susedov je dusno: Ako by skončili prezidentské voľby? Horúceho kandidáta v prieskume nepodržali

V druhom kole prezidentských volieb by bývalý predseda vojenského výboru NATO Petr Pavel porazil českého expremiéra Andreja Babiša.

V prvom kole by zhodne s predchádzajúcim prieskumom zvíťazil Babiš. Vyplýva to z júlového prieskumu agentúry Median, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Babiš by v prvom kole získal 25,5 percenta hlasov, Pavel 21 percent. Obaja majú rovnakú podporu ako v júnovom modeli. O tretie miesto sa delia senátor Marek Hilšer a ekonómka Danuše Nerudová so ziskom 7,5 percenta hlasov, predseda odborárov Josef Středula by získal sedem percent.

Najvyšší volebný potenciál pre prvé kolo voľby má Pavel, najsilnejšie volebné jadro má však Babiš. Jeho základňu tvoria najmä voliči starší ako 64 rokov, ľudia so základným vzdelaním a absolventi stredných škôl bez maturity. Bývalého predstaviteľa NATO by najčastejšie volili ľudia vo veku 25 až 54 rokov, absolventi vysokých škôl či podnikatelia.

Median v druhom kole Pavlovi predikuje 59,5 percenta hlasov, čo by mu zaručilo víťazstvo nad Babišom. Zdôrazňuje však, že takmer štvrtina respondentov si nie je istá, komu by v druhom kole prezidentských volieb dala svoj hlas.